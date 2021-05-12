Aydın'da mezarlıklar boş kaldı
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Aydın'da mezarlıklar boş kaldı

Aydın'da mezarlıklar boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da her dini bayram öncesinde ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar bu Ramazan Bayramı arifesinde Korona virüs tedbirleri dolayısıyla boş kaldı.

Aydın'da her dini bayram öncesinde ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar bu Ramazan Bayramı arifesinde Korona virüs tedbirleri dolayısıyla boş kaldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bayram arifesinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu mezarlıklar kısıtlama dolayısıyla boş kaldı. Polis ekipleri mezarlıklarda devriye görevi yaparak, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sadece şehit ailelerinin, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklanmıştı. - AYDIN

Aydın'da mezarlıklar boş kaldı
Aydın'da mezarlıklar boş kaldı
Aydın'da mezarlıklar boş kaldı
Aydın'da mezarlıklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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