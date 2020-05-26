Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı Aydın'nın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın'nın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Didim yönüne giden Halil Efe Güzelses'in kulandığı 34 EV 5721 plakalı otomobil, kontrolden çıkara Söke İlçe Garnizon Komutanlığının duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Güzelses, yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralı 112 sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA