Aydın'da metruk evde yangın çıktı
Aydın'ın Söke ilçesindeki metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
30.05.2020 01:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 01:33
Aydın'ın Söke ilçesindeki metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çeltikçi Mahallesi Şafak Sokak'taki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA