Aydın'da Menderes Nehri'ne düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
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Aydın'da Menderes Nehri'ne düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı

Aydın'da Menderes Nehri'ne düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde Menderes Nehri'ne düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Menderes Nehri'ne düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Serçin Mahallesi'nde ineğinin Menderes Nehri'ne düştüğünü gören vatandaş, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hummalı çalışmanın ardından ineği nehirden kurtararak sahibine teslim etti.

İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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