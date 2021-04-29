Aydın'da Menderes Nehri'ne düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
Aydın'ın Söke ilçesinde Menderes Nehri'ne düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde Menderes Nehri'ne düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Serçin Mahallesi'nde ineğinin Menderes Nehri'ne düştüğünü gören vatandaş, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hummalı çalışmanın ardından ineği nehirden kurtararak sahibine teslim etti.
İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez