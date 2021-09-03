Maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
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Maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde cerrahi maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde cerrahi maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gözaltı Müdahale Timi (GMT) ekipleri, kent merkezinde kendilerini görünce maske takan S.B'yi (29) şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada, maske içerisinde bir miktar bonzai ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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