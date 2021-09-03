Maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde cerrahi maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde cerrahi maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Gözaltı Müdahale Timi (GMT) ekipleri, kent merkezinde kendilerini görünce maske takan S.B'yi (29) şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, yaptıkları aramada, maske içerisinde bir miktar bonzai ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol