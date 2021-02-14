Aydın'da maskesinde uyuşturucu sakladığı belirlenen şüpheli yakalandı
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Aydın'da maskesinde uyuşturucu sakladığı belirlenen şüpheli yakalandı

14.02.2021 21:15 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:18
Aydın'da maskesinde uyuşturucu sakladığı belirlenen şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde taktığı cerrahi maskede esrar gizlediği belirlenen kişi, gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde taktığı cerrahi maskede esrar gizlediği belirlenen kişi, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle'de, durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada F.T.'nin (22) yüzündeki maskede bir miktar esrar gizlediğini belirledi.

Şüpheli, karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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