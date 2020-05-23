Aydın'da marangoz atölyesinde yangın
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Aydın'da marangoz atölyesinde yangın

Aydın'ın Söke ilçesinde sanayi sitesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'da marangoz atölyesinde yangın
23.05.2020 22:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:18

Aydın'ın Söke ilçesinde sanayi sitesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Söke Sanayi Sitesi'nde Mehmet Kuşadalı'ya ait kapalı marangoz atölyesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, iş yerinde büyük hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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