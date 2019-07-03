Aydın'da marangoz atölyesinde yangın
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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