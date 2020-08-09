Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
09.08.2020 21:47 | Son Güncelleme: 09.08.2020 22:44
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Efeler Mahallesi'nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 25 dekar makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA