Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Beyerli Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve 4 helikopter sevk edildi.

Bölgede bulunan tarım arazilerine de sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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