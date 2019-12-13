Aydın'da lise öğrencilerinden "masallara değer katıyoruz" projesi
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Aydın'da lise öğrencilerinden "masallara değer katıyoruz" projesi

Aydın'da bir lisenin öğrencileri "Masallara değer katıyoruz" projesi kapsamında kırsal bölgedeki okulları gezerek kendi yazdıkları masalları okudu.

13.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:10
Aydın'da lise öğrencilerinden

'da bir lisenin öğrencileri "Masallara değer katıyoruz" projesi kapsamında kırsal bölgedeki okulları gezerek kendi yazdıkları masalları okudu.

Kardeşköy Anaokulu'na giden öğrenciler, müzik ve oyunlar eşliğinde vatanseverlik, adalet, hoşgörü ve saygı konuları çerçevesinde yazılan masalları çocuklara anlattı.

Etkinlik sonrası çocuklara masal kitapları hediye edildi.

Kaynak: AA
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