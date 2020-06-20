Aydın'da LGS heyecanı Aydın'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava 18 bin 587 öğrenci girdi.

Aydın'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava 18 bin 587 öğrenci girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav yapıldı.

İl genelinde 240 okulda, 1191 salonda 18 bin 587 öğrenci sınava girdi.

Kentteki okullarda ise 3 bin 202 öğretmen görev aldı.

Öğretmenler, Kovid-19 salgını dolayısıyla öğrencilere sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Okula girişte öğrencilere dezenfektan verildi.

Gazetecilere açıklama yapan öğrencilerden Alara Duman, heyecanlı olduğunu fakat sınava çok çalıştığı için iyi bir liseye gideceğine emin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA