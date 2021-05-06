Aydın'da lastiği patlayan otomobil kayalıklara çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da lastiği patlayan otomobil kayalıklara çarptı: 3 yaralı

Aydın'da lastiği patlayan otomobil kayalıklara çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde lastiği patlayan otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde lastiği patlayan otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selman Hilmi Ş. yönetimindeki 20 FJ 979 plakalı otomobilin lastiği Karpuzlu ilçe girişinde patladı.

Yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Muharrem B. ve Hatice B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Aydın ve Çine devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

Tarihi Kadıkalesi kazılarında 13'üncü yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Tarihi Kadıkalesi kazılarında 13'üncü yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım
Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın'da lastiği patlayan otomobil kayalıklara çarptı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 22:44:12. #1.14#

title