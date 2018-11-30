Aydın'da Kuzenler Bıçakla Birbirini Yaraladı

Aydın'da, aralarında tartışma çıkan iki kuzen bıçakla birbirini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir kıraathanede S.Ö. ile kuzeni C.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kuzenler birbirini bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan kuzenlerden S.Ö, buradan Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine, C.Ö. ise Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada yaralıların yakınları arasında Kuşadası Devlet Hastanesi önünde çıkan tartışma, büyümeden polis ekiplerince yatıştırıldı