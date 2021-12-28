Aydın'da kuyumcudan altın çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli salıverildi

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı'nda bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ilk incelemede iş yerinde çamurlu ayakkabı izi olduğunu, altınların bir kısmının çalındığını ve güvenlik kamerasına ait hard diskin yerinde olmadığını tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli bir otomobili takibe aldı.

Ekipler, otomobilin aynı mahallede yaşayan N.K'ye ait olduğunu belirledi. N.K'nin oturduğu evin çevresindeki yolların çamurlu olduğunu gören ekipler, iş yerindeki çamurlu ayakkabı izlerinin de buradan kaynakladığını değerlendirdi.

Aracı takibe alan ekipler, otomobildeki N.K ve eşi K.K ile A.E'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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