Aydın'da kuryenin elektrikli bisikletini çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı
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Aydın'da kuryenin elektrikli bisikletini çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı

10.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:32
Aydın'da kuryenin elektrikli bisikletini çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kuryenin elektrikli bisikletini çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kuryenin elektrikli bisikletini çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Bir yemek firmasında çalışan kurye, siparişi teslim etmek için Orta Mahalle 210 Sokak'taki bir apartmanın önüne elektrikli bisikletini bıraktı.

Siparişi teslim ettikten sonra dışarı çıkan kurye elektrikli bisikletin park ettiği yerde olmadığını gördü.

Kuryenin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelinin H.Ç. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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