Aydın'da kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL ceza - Haberler
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Aydın'da kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL ceza

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet kullanımına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 10 motosiklet sürücüsüne, toplam 14 bin TL ceza yedi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet kullanımına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 10 motosiklet sürücüsüne, toplam 14 bin TL ceza yedi.

Trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin kurallara uymasını sağlamak amacıyla Aydın genelinde denetimler aralıksız devam ederken, kurallara uymayan sürücüler de Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden kaçamıyor. Bu kapsamda merkez ilçe Efeler'de motosiklet kullanımına yönelik gerçekleştirilen 1,5 saatlik denetimlerde 59 motosiklet denetlendi. Kask kullanımı başta olmak üzere yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 10 sürücüye toplam 14 bin 120 TL idari işlem uygulanırken, 2 motosiklet de trafikten men edildi. - AYDIN

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