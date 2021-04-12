Aydın'da kuraklığa karşı ayçiçeği tarımı önerisi
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Aydın'da kuraklığa karşı ayçiçeği tarımı önerisi

Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'da kuraklığa karşı ayçiçeği tarımı önerisi

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, kuraklık nedeniyle üreticilere alternatif ürün olarak ayçiçeği ekiminin yapılmasını önerdiklerini belirtti.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, kuraklık nedeniyle üreticilere alternatif ürün olarak ayçiçeği ekiminin yapılmasını önerdiklerini belirtti.

Ziraat Odasınca üreticilere yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Çapakçıoğlu, kuraklık ve barajlardaki doluluk oranının düşük olmasından dolayı alternatif ürünlere yöneldiklerini söyledi.

Çakapçıoğlu, " DSİ müdürlüğümüz ve sulama birliğimizden gelen bilgiler doğrultusunda bu hareketi sağladık. Barajlarımızda su oranları düşük olması bütün çiftçilerimizi korkuttu. Şimdiden tedbir amaçlı pamuk ve mısır harici ne ekebiliriz endişesine kapıldık. Ayçiçeğine karar verdik." dedi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da "Kuraklıktan dolayı pamuk üretim yapılan alanlarda alternatif ürünler aranmaya başladı. Ayçiçeğini bölgemizde ikinci hatta birinci mahsul olarak da önemsiyoruz. Susuz üretim yapılıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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