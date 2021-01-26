Aydın'da kumar oynayanlara para cezası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 8 bin 16 lira idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 8 bin 16 lira idari para cezası uygulandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaçay Mahallesinde bulunan bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için 8 bin 16 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, ikamet sahibi A.K. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun