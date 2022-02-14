Aydın'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Haberler
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Aydın'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 553 lira cezası uygulandı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 553 lira cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine iş yerine baskın yaptı.

İncelemede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 7 bin 553 lira para cezası kesildi, aranması bulunan bir şüpheli de emniyete götürüldü.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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