Apartman dairesinde kumar oynadığı belirlenen 36 kişiye ceza kesildi.
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Apartman dairesinde kumar oynadığı belirlenen 36 kişiye ceza kesildi.

30.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:06

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartman dairesinde kumar oynadığı belirlenen 36 kişiye ceza kesildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartman dairesinde kumar oynadığı belirlenen 36 kişiye ceza kesildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Grup Amirliği ekipleri, Ocaklı Mahallesinde bir binanın 4. katında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler dairedeki 36 kişiye kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ile sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 63 bin 428 lira ceza uyguladı.

Polis ekiplerince ev mühürlenirken, daire sahibi M. D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Apartman dairesinde kumar oynadığı belirlenen 36 kişiye ceza kesildi.
Apartman dairesinde kumar oynadığı belirlenen 36 kişiye ceza kesildi.
Apartman dairesinde kumar oynadığı belirlenen 36 kişiye ceza kesildi.
Apartman dairesinde kumar oynadığı belirlenen 36 kişiye ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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