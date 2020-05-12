Aydın'da kumar oynayan 19 kişiye 78 bin lira ceza
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Aydın'da kumar oynayan 19 kişiye 78 bin lira ceza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 19 kişiye 78 bin lira idari para cezası kesildi.

Aydın'da kumar oynayan 19 kişiye 78 bin lira ceza
12.05.2020 00:34 | Son Güncelleme: 12.05.2020 00:34

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 19 kişiye 78 bin lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye toplamda 78 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı belirlenen İ.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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