Aydın'da kumar oynayan 11 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da kumar oynayan 11 kişiye para cezası uygulandı

Aydın'da kumar oynayan 11 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'da, bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ederek kumar oynayan 11 kişiye, para cezası verildi.

Aydın'da, bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ederek kumar oynayan 11 kişiye, para cezası verildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynandığı belirtilen Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar malzemelerine el konuldu.

Evdeki 11 kişiye de kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 18 bin 812 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Sahte izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışan grubun gece gezmesi, pahalıya patladı
Sahte izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışan grubun gece gezmesi, pahalıya patladı
Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası
Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Yaşar Güler Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Ali Tandoğan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın'da kumar oynayan 11 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:32:23. #1.16#

title