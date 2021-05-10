Kumar operasyonunda 15 kişiye para cezası verildi
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Kumar operasyonunda 15 kişiye para cezası verildi

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 15 kişiye "kumar oynamak" ve "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmek" suçundan para cezası kesildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 15 kişiye "kumar oynamak" ve "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmek" suçundan para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaçay Mahallesi 34. Sokak'ta bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Çilingir yardımıyla açtırılan kapıdan içeri giren ekipler, 2 odada kumar oynandığını belirledi.

Evdeki 15 kişiye kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 55 bin 840 lira para cezası kesildi. Kumar oynamakta kullanılan malzemelere el kondu.

Öte yandan ev sahibi Z.T. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumar operasyonunda 15 kişiye para cezası verildi
Kumar operasyonunda 15 kişiye para cezası verildi
Kumar operasyonunda 15 kişiye para cezası verildi
Kumar operasyonunda 15 kişiye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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