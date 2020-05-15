Aydın'da kumar operasyonu
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Aydın'da kumar operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin bir eve yaptığı baskında kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 21 bin 875 lira para cezası kesildi.

Aydın'da kumar operasyonu
15.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:20

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin bir eve yaptığı baskında kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 21 bin 875 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen baskında polisler kumar oynadıklarını tespit ettiği 5 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150 lira, kumar oynamaktan ise 1125 lira olmak üzere toplamda 21 bin 875 lira para cezası uygulandı. Evde yapılan aramada oyun kağıtları ve bir miktar para ele geçirildi. Evi kiralayan M.Y hakkında ise kumar oynamaya yer temininden adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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