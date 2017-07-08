Aydın'da Kültür Turları Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Köşk'e bağlı Yavuzköy Mahallesi sakinlerine yönelik Çanakkale Savaşı'nın geçtiği Gelibolu Yarımadası'na gezi düzenledi.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Çanakkale gezisine ilgi yoğun oldu. Geziye, Köşk'ün Yavuzköy Mahallesinden 150 vatandaş katıldı. 3 otobüs ile Yavuzköy Mahallesinden hareket eden kafile, Çanakkale şehitliklerini rehber eşliğinde gezerek, savaşın günümüze kadar ulaşan izlerini yerinde görmek üzere yola çıktı.



Conk Bayırı, Şehit Onbaşı Anıtı, Şahdere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret edecek olan Yavuzköy Mahalledi sakinleri, bu imkanı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti. - AYDIN