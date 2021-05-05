Aydın'da küçükbaş hayvan sayısı artış gösterdi
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Aydın'da küçükbaş hayvan sayısı artış gösterdi

Aydın'da küçükbaş hayvan sayısı artış gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da son 18 yılda küçükbaş hayvan varlığı değişim sayısı açıklandı.

Aydın'da son 18 yılda küçükbaş hayvan varlığı değişim sayısı açıklandı. Açıklanan rakamlara göre küçükbaş hayvan sayısı yüzde 75 artarak 338 bin 873'e ulaştı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son 18 yılda Aydın'daki tarım ve hayvancılık rakamlarındaki değişimlerle ilgili bilgiler verdi. 2002 ve 2020 yılı arasının karılaştırıldığı tabloda küçükbaş hayvan sayısı varlığındaki artış dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre, 2002 yılında Aydın'da 193 bin 301 adet küçükbaş hayvan bulunurken bu sayı aradan geçen 18 yılda yüzde 75 artış göstererek 338 bin 873'e ulaştı ulaştı. - AYDIN

Aydın'da küçükbaş hayvan sayısı artış gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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