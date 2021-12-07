Aydın'da küçükbaş hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı - Haberler
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Aydın'da küçükbaş hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da küçükbaş hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı tutuklandı.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı tutuklandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 20 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nazilli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 11'i ise mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, il genelinde hayvan hırsızlığı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 5 küçükbaş hayvan bulunmuş, 2 ruhsatsız tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirilmişti.

Aydın'da küçükbaş hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

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AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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