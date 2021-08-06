Aydın'da köylüler yağmur duasına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da köylüler yağmur duasına çıktı

Aydın'da köylüler yağmur duasına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Köşk İlçesi'ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde köylüler devam eden yangınların bir an önce söndürülmesi ve kuarklığın sona ermesi için yağmur duasına çıktı.

Köşk İlçesi'ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde köylüler devam eden yangınların bir an önce söndürülmesi ve kuarklığın sona ermesi için yağmur duasına çıktı.

Geleneklerine bağlılığı ile bilinen ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı köyde Cuma namazından herkes Köydeki okulun bahçesinde toplandı. Yediden yetmişe herkesin iştirak ettiği yağmur duasında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Duadan sonra köylülerin kendi aralarında topladıkları ayni ve nakdi yardımlarla pişirilen keşkek alanda toplanan kalabalığa ikram edildi. - AYDIN

Aydın'da köylüler yağmur duasına çıktı
Aydın'da köylüler yağmur duasına çıktı
Aydın'da köylüler yağmur duasına çıktı
Aydın'da köylüler yağmur duasına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Çilehane Camisi'nde kıldı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Çilehane Camisi'nde kıldı
Son dakika: 7 kişiyi öldüren saldırgan, tabancayı korkutmak için yanında götürdüğünü öne sürdü
Son dakika: 7 kişiyi öldüren saldırgan, tabancayı korkutmak için yanında götürdüğünü öne sürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tuğba Özay Sezen Aksu Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da köylüler yağmur duasına çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:58:40. #1.16#

title