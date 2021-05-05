Aydın'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yeri ve kişilere 1 milyon 70 bin lira ceza kesildi
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Aydın'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yeri ve kişilere 1 milyon 70 bin lira ceza kesildi

Aydın'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yeri ve kişilere 1 milyon 70 bin lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden iş yeri ve kişilere toplam 1 milyon 70 bin 464 lira ceza uygulandı.

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden iş yeri ve kişilere toplam 1 milyon 70 bin 464 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan-4 Mayıs'ta bin 853 ekip ve 5 bin 989 personelle denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, 30 bin 20 iş yeri ile 38 bin 585 kişiyi denetledi.

Tedbirleri ihlal eden 683 iş yeri ve kişiye toplam 1 milyon 70 bin 464 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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