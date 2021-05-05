Aydın'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yeri ve kişilere 1 milyon 70 bin lira ceza kesildi

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden iş yeri ve kişilere toplam 1 milyon 70 bin 464 lira ceza uygulandı.