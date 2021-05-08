Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye ve bir işletmeye ceza kesildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir işletmeye ve 6 kişiye para cezası uygulandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir işletmeye ve 6 kişiye para cezası uygulandı.
Kuşadası Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında ilçedeki bir işletmede denetim yapıldı.
Ekipler, salgın tedbirlerini ihlal eden işletme sahibine ve 6 kişiye idari para cezası kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol