Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye ve bir işletmeye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye ve bir işletmeye ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir işletmeye ve 6 kişiye para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir işletmeye ve 6 kişiye para cezası uygulandı.

Kuşadası Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında ilçedeki bir işletmede denetim yapıldı.

Ekipler, salgın tedbirlerini ihlal eden işletme sahibine ve 6 kişiye idari para cezası kesti.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye ve bir işletmeye ceza kesildi
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye ve bir işletmeye ceza kesildi
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye ve bir işletmeye ceza kesildi
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye ve bir işletmeye ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Arkeologlar Aydın'da kazmayı vurdukça yenisi çıktı: 13. yüzyıldan kalma oldukları açıklandı
Arkeologlar Aydın'da kazmayı vurdukça yenisi çıktı: 13. yüzyıldan kalma oldukları açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye ve bir işletmeye ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 04:23:25. #1.15#

title