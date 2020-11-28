Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 83 bin 934 lira ceza yazıldı
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Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 83 bin 934 lira ceza yazıldı

28.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:32
Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 83 bin 934 lira ceza yazıldı

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden kişi ve işletmelere 83 bin 934 lira ceza uygulandı.

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden kişi ve işletmelere 83 bin 934 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

Denetimlerde bin 487 personel görev yaptı.

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Ekipler, tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 83 bin 934 lira ceza yazdı.

Ayrıca, 4 kişi ve bir iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 37 kişi de öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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