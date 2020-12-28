Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 371 kişiye ceza kesildi

Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 371 kişiye 723 bin 940 lira ceza uygulandı.

Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 371 kişiye 723 bin 940 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde vatandaşın huzur ve güvenliği için asayiş denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonundaki denetimlerde, tedbirlerine uymayan 371 kişiye 723 bin 940 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol