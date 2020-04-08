Aydın'da Kovid-19 şüphesiyle gittiği hastaneden kaçan kişiye soruşturma açıldı
Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
08.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:36
Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, dün gece, yüksek ateş şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesine başvuran İ.E, Kovid-19 şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı.
Yatış işlemleri başlatılan İ.E, hastaneden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine polis ve jandarma kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu sabah hastaneye gelen İ.E, yeniden tedavi altına alındı.
İ.E. hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA