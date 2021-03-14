Aydın'da Kovid-19 denetimlerinde 42 işletmeye 102 bin 914 lira ceza kesildi

Aydın'da "Tematik Denetim Modeli" kapsamında yapılan denetimlerde, 42 işletmeye toplam 102 bin 914 lira ceza uygulandığı bildirdi.

Aydın'da "Tematik Denetim Modeli" kapsamında yapılan denetimlerde, 42 işletmeye toplam 102 bin 914 lira ceza uygulandığı bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 6-12 Mart arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 7 bin 383 işletme ve iş yeri, 1201 toplu ulaşım aracı kontrol edildi.

Denetimlerde 5 bin 116 personel görev yaptı.

Ekipler, tedbirlere uymayan 100 iş yeri ve işletmeye uyarı cezasında bulunurken, 42 iş yeri ve işletmeye de 102 bin 914 lira ceza uyguladı. 5 araç da faaliyetten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol