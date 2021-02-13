Aydın'da Kovid-19 denetimlerinde, 37 günde 1 milyon 490 bin 978 lira ceza kesildi

Aydın Valiliği, 4 Ocak-10 Şubat arasında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 1 milyon 490 bin 978 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Aydın Valiliği, 4 Ocak-10 Şubat arasında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 1 milyon 490 bin 978 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 39 bin 431 personel görev aldı. Söz konusu dönemde toplu ulaşım araçları, iş yerleri denetlendi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Sigara içme yasağını ihlal eden 13 bin 417 kişi, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ihlal eden 5 bin 682 kişi ikaz edilmiştir. Toplamda 391 pazar yeri denetlenmiş, denetlemelerde toplam 112 bin 76 kişi ikaz edilmiştir. İzolasyon kurallarını ihlal eden 42 kişi KYK'da zorunlu izolasyona tabi tutulmuştur. Yapılan denetimlerde 1 milyon 490 bin 978 lira idari ceza uygulanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol