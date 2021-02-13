Aydın'da Kovid-19 denetimlerinde, 37 günde 1 milyon 490 bin 978 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da Kovid-19 denetimlerinde, 37 günde 1 milyon 490 bin 978 lira ceza kesildi

13.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:32
Aydın'da Kovid-19 denetimlerinde, 37 günde 1 milyon 490 bin 978 lira ceza kesildi

Aydın Valiliği, 4 Ocak-10 Şubat arasında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 1 milyon 490 bin 978 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Aydın Valiliği, 4 Ocak-10 Şubat arasında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 1 milyon 490 bin 978 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 39 bin 431 personel görev aldı. Söz konusu dönemde toplu ulaşım araçları, iş yerleri denetlendi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Sigara içme yasağını ihlal eden 13 bin 417 kişi, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ihlal eden 5 bin 682 kişi ikaz edilmiştir. Toplamda 391 pazar yeri denetlenmiş, denetlemelerde toplam 112 bin 76 kişi ikaz edilmiştir. İzolasyon kurallarını ihlal eden 42 kişi KYK'da zorunlu izolasyona tabi tutulmuştur. Yapılan denetimlerde 1 milyon 490 bin 978 lira idari ceza uygulanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Selami Şahin Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Erol Bulut Deniz Türüç Metin Oktay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Milli Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da Kovid-19 denetimlerinde, 37 günde 1 milyon 490 bin 978 lira ceza kesildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 09:32:33. #1.15#
title