Aydın'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Aydın'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuaför ve berberler, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, marketler, pazar yerleri ile şehiriçi ve şehirlerarası otobüsler denetlendi.

Aydın'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
22.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:44

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuaför ve berberler, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, marketler, pazar yerleri ile şehiriçi ve şehirlerarası otobüsler denetlendi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin ilgili kurumların denetimleri sürüyor.

Denetimler kapsamında 1558 berberden kurallara uymayan 13 işletme sahibine 10 bin 614 lira, 423 şehiriçi ve şehirlerarası otobüs şoföründen 9'una 2 bin 348 lira, 8 pazarcıya ise 6 bin 234 lira para cezası kesildi.

Ekipler, öte yandan 8 alışveriş merkezi ile 6 bin 602 marketi de denetledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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