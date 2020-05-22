Aydın'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuaför ve berberler, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, marketler, pazar yerleri ile şehiriçi ve şehirlerarası otobüsler denetlendi.
22.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:44
Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuaför ve berberler, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, marketler, pazar yerleri ile şehiriçi ve şehirlerarası otobüsler denetlendi.
Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin ilgili kurumların denetimleri sürüyor.
Denetimler kapsamında 1558 berberden kurallara uymayan 13 işletme sahibine 10 bin 614 lira, 423 şehiriçi ve şehirlerarası otobüs şoföründen 9'una 2 bin 348 lira, 8 pazarcıya ise 6 bin 234 lira para cezası kesildi.
Ekipler, öte yandan 8 alışveriş merkezi ile 6 bin 602 marketi de denetledi.
Kaynak: AA