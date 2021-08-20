Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen kişi cezaevine gönderildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen kişi cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.

Kaçan şüpheli polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanan Ş.G'nin (21) üzerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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