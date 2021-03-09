Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı
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Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı

09.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:04
Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü "uyuşturucu ticareti" suçundan cezaevine gönderildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü "uyuşturucu ticareti" suçundan cezaevine gönderildi.

Motosiklet sürücüsü F.K, Hürriyet Mahallesi'nde uygulama yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü F.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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