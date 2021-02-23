Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ve otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ve otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın-İzmir otoyolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Orta Mahallede durduruldu.

Otomobil sürücüsü B.U ve yanındaki H.G gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.U, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, H.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol