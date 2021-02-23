Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

23.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:17
Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ve otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ve otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın-İzmir otoyolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Orta Mahallede durduruldu.

Otomobil sürücüsü B.U ve yanındaki H.G gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.U, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, H.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özlem Zengin Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Barış Manço İrem Derici Prens Harry Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Manisa Göztepe İntihar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 18:16:31. #1.14#
title