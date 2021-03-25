Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 10 kilogram metamfetamin bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 10 kilogram metamfetamin bulundu

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 10 kilogram metamfetamin bulundu

Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsünün "dur" ihtarına uymaması sonucu kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında bariyerlere çarparak duran araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde bugüne kadar tek seferde ilk kez bu kadar çok metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Binnur Kaya Hande Erçel
Spor Ali Koç Caner Erkin Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 10 kilogram metamfetamin bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:08:07. #1.15#
title