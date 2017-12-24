Aydın'da Koruyucu Ailelerle Dayanışma Toplantısı Yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "Koruyucu aileler ve gönül elçileri" konulu dayanışma programı düzenlendi.



İlçedeki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, koruyucu ailelerin gösterdiği fedakarlıkları başka ülkelerde görmenin çok güç olduğunu söyledi.



Fedakarlıklarından dolayı ailelere teşekkür eden Köşger, "Bu çok asil ve çok soylu bir davranış. Bu bizim milletimize özgü bir davranış. Başka ülkelerde göremezsiniz bunu. Bu kadar başka ülkelerde mağdur mazlum olan insanlara kucak açmış bir millet kendi öz evladına kucak açmaz mı. İşte sizler bunun bir göstergesisiniz." diye konuştu.



Aydın'ın koruyucu aile sıralamasında Türkiye'de 16. sırada olduğunu anımsatan Vali Koşger, "Aydın insanının gönlü kadar maddi durumu da iyi. Aydın ili bu bağlamda Türkiye'de ilk sıralarda olmalıdır." dedi.





Kentte ilk koruyucu aile olan Fatma Çilingir ise çocuklar için aile kavramının çok önemli olduğunu belirterek, bunun gururunu yaşadığını dile getirdi.



Programda Köşger ve eşi Fatma Köşger, programa katılan 67 koruyucu aile ve çocuklarla yakından ilgilendi.



Protokol üyeleri tarafından ailelere plaket takdim edildi.



Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ile Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik de programa katıldı.