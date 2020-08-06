Aydın'da 'koronavüris' denetimi
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Aydın'da 'koronavüris' denetimi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun salgınla ilgili, "Tüm Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Aydın'da da tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı.

Aydın'da 'koronavüris' denetimi
06.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:13

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun salgınla ilgili, "Tüm Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Aydın'da da tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Denetime katılan Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, "Hedefimiz kimseyi cezalandırmak değil" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Vali Yardımcısı Günay önderliğinde il genelinde başlatılan denetimlere, Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, Efeler İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes ve zabıta ile polis ekipleri katıldı. Ekipler önce şehir içi yolcu otobüs ve minibüslerini ardından da lokanta ve kahvehaneleri denetledi. Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, esnaflara maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyene dikkat edilmesi konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Soylu'nun, "Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" duyurusuyla 81 ilde olduğu gibi Aydın ve ilçelerinde de gün boyu pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve diğer tüm yaşam alanlarında kontrollerin gün boyu süreceği belirtildi.

'NE KADAR ÖZEN GÖSTERİRSEK, O KADAR BAŞARILI OLACAĞIZ'Koronovirüs ile ilgili kontrollere her zaman olduğu gibi devam ettiklerini belirten Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, gazetecilere şunları söyledi:

 "Hedefimiz kimseyi cezalandırmak değil. Kurallara uymayan insanları uyararak ikna etmeye çalışıyoruz. Ne kadar özen gösterirsek, o kadar başarılı olacağız. Herkesin kendini çok ciddi anlamda koruması gereken bir hastalıkla karşı karşıyayız. Görevliler ve bizler ne kadar üzerimize düşeni yapsak da herkes kendi sorumluluğunu yerine getirmezse bu hastalığı yenemeyiz. Bu virüs hepimizle bulaşır ve yapacağını yapar. Hiç düşünmediğiniz anda anne, baba ve hasta kardeşinizi kaybedebilirsiniz. Bu yüzden umursamazlık gösterme lüksümüz yok. 'Sağlığımız İçin Hepimiz İçin' sloganıyla tüm Türkiye'de tüm yetkililer, bugün sahadalar. Bugün gün boyunca her yer denetlenecek. Bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Başkalarını düşünerek, en yakınlarını düşünerek, maske mesafe ve temizlik kurallarına uyun. Bir süre halay çekmeyelim, taziye ziyaretine gitmeyelim ve bayramlaşmayalım. Dayanalım ve hastalığı yenmek için çaba gösterelim. Bu kontrolleri gerekirse her gün yapacağız." 


Kaynak: DHA

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