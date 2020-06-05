Aydın'da koronavirüse yakalanan 63 yaşındaki kalp ve KOAH hastası, iyileşmesinin ardından taburcu... Aydın'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan, daha önce baypas ameliyatı da geçiren kalp ve KOAH hastası 63 yaşındaki Selahattin Tayfun, gördüğü tedavinin ardından hastaneden ayrıldı.

Aydın'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan, daha önce baypas ameliyatı da geçiren kalp ve KOAH hastası 63 yaşındaki Selahattin Tayfun, gördüğü tedavinin ardından hastaneden ayrıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Mayıs'ta yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen kalp ve KOAH hastası Selahattin Tayfun'a uygulanan Kovid-19 testinin pozitif sonuç verdiği belirtildi.

Aydın Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde başlanan tedaviye, hastanın durumunun kötüleşmesi nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesinde devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüz koordinasyonuyla mevcut tedavilerine ek olarak ivedilikle immun plazma ve Tocilizumab tedavileri başlandı. Tedavilere hızlı bir şekilde cevap veren hastanın klinik durumunun iyileşmesi sonucu 2 Haziran'da hasta Enfeksiyon Hastalıkları Servisine çıkarıldı. Burada tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi."

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Selahattin Tayfun, "Yaşadığım çok kolay bir şey değil. Üç gün kendimde değildim. O süreçte doktorlarımız birçok ilaç ve plazma tedavisi uygulamış. Başhekimimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunarım. Lütfen devletimizin yaptığı uyarıları dikkate alalım."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA