Aydın'da koronavirüse termal kameralı önlem
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Aydın'da koronavirüse termal kameralı önlem

Aydın'da koronavirüse termal kameralı önlem Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran Aydın Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği ana hizmet binasında termal kamerayla önlem almaya başladı.

14.03.2020 03:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:24
Aydın'da koronavirüse termal kameralı önlem

Aydın'da koronavirüse termal kameralı önlem

AYDIN - Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran Aydın Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği ana hizmet binasında termal kamerayla önlem almaya başladı.

Sağlık ekipleri termal kamerayla gün içerisinde belediyeye gelen vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçüyor. Büyükşehir Belediyesi tedbirler kapsamında ayrıca tüm etkinliklerini de iptal etti. Kuşadası Limanı'na yanaşan cruise gemisinin yolcuları için de, yolcu otobüsleri tedbir amaçlı dezenfekte edildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" sınıfına alınan ve Türkiye'de de görülen corona/covid-19 salgınına karşı tedbirlerini artıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, termal kamerayla da sıcaklık taraması yapmaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kurulan "Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu"nun aldığı karar doğrultusunda görevli sağlık personeli, belediyeye gelen vatandaşların vücut sıcaklıklarını uzaktan termal kamerayla ölçüyor. Vücut sıcaklığı yüksek çıkan olası vakalara karşı da eğitimli sağlık personeli hazır bekliyor.

Yaşlı bakım evlerinde önlem

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan önlemler kapsamında, Didim ve Efeler'de yer alan sevgi evleri ile yaşlı barınma evlerine dışarıdan ziyaretçi girişi yasaklandı. Yaşlıların binadan çıkışları kontrollü hale getirilirken personele de özel kıyafetler, eldiven ve maskeyle çalışma talimatı verildi. Şehir Tiyatrosu tarafından 23-29 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Dünya Tiyatro Haftası etkinlikleri başta olmak üzere tüm tiyatro gösterileri ve etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi. Kültür merkezlerinde düzenlenen etkinliklere de ara verildi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlardan camiler de Sağlık İşleri Dairesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Kuşadası Limanı'na yanaşan cruise gemisinin yolcuları için yolcu otobüsleri dezenfekte edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla otobüsler hijyenik hale getirildi.

"Tedbirleri en üst seviyeye çıkardık"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde dün de salgınla mücadelede süratli karar almak ve alınan kararları uygulamak için "Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu" kurulduğunu hatırlattı. Kurulun ilk kararlarını kararlılıkla uygulamaya başladıklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu, salgının yayılmaması için alınan önlemleri sıkılaştırdıklarını ifade etti.

Başkan Çerçioğlu ayrıca dezenfeksiyon çalışması yapmak üzere mobil hijyen ekibinin kurulduğunu belirtti.

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Aydın'da koronavirüse termal kameralı önlem

Kaynak: İHA

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Aydın'da koronavirüse termal kameralı önlem

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