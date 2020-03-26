Aydın'da koronavirüs tedbirleri Aydın Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüsleri, taksiler, nakliye araçları ve kamuya ait araçların ücretsiz yararlanabileceği dezenfeksiyon istasyonu kuruldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüsleri, taksiler, nakliye araçları ve kamuya ait araçların ücretsiz yararlanabileceği dezenfeksiyon istasyonu kuruldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin Ata Mahallesindeki şantiyesine dezenfeksiyon istasyonu kuruldu.

İstasyonundan şehir içi minibüsleri, taksiler, nakliye araçları, kamuya ait araçlar ücretsiz yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Toplum sağlığı açısından bütün toplu ulaşım araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ve kurumlardan gelen yoğun talep doğrultusunda dezenfekte istasyonumuzu kurduk." ifadelerini kullandı.

İncirliova

İncirliova Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin tüm sokak ve caddelerini ilaçlıyor.

Yazılı açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının periyodik olarak devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA