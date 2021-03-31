Aydın'da Korona virüs vaka sayıları arttı
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Aydın'da Korona virüs vaka sayıları arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'da Korona virüs vaka sayıları arttı

Sağlık Bakanlığı, illere göre 20-26 Mart arasında illerde her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı.

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Sağlık Bakanlığı, illere göre 20-26 Mart arasında illerde her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Haritada Aydın ilindeki vaka sayısında artış gözlenirken geçtiğimiz hafta 69,07 olan oran bu hafta 109,11'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart'a ait il bazında her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel sayılarını yayımladı. Verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Korona virüs vakası görülen iller olurken, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van da 100 bin kişide en az Korona virüs vakası görülen iller oldu. Haftalık vaka sayısı açıklanmaya başlanılmasından bu yana vaka sayıları Aydın'da, 8-14 Şubat arasında 35,21, 15-21 Şubat arasında 37,71, 20-26 Şubat arasında 42,24, 27 Şubat-5 Mart arasında 49,42 ve 6-12 Mart arasında 58,71 ve 13-19 Mart arası 69,07 olarak görülmüştü. Aydın'da her geçen hafta artan ve son olarak 109,11 olarak açıklanan her 100 bin kişide görülen Korona virüs vaka sayılarındaki artış ile geçtiğimiz günlerde açıklanan risk haritasına göre Aydın'ın 'çok yüksek riskli iller' kategorisine geçmesi vatandaşlar arasında endişe oluşturdu. - AYDIN

Aydın'da Korona virüs vaka sayıları arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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