Aydın'da korona denetimi gerçekleştirildi
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Aydın'da korona denetimi gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilde eş zamanlı olarak en yoğun korona denetimi Aydın'da da gerçekleştirildi.

Aydın'da korona denetimi gerçekleştirildi
06.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:20

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilde eş zamanlı olarak en yoğun korona denetimi Aydın'da da gerçekleştirildi. Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, beraberindeki heyet ile birlikte Sevgi Yolu üzerinde bulunan gıda işletmelerini denetledi. Lokanta, aperatif ve kahvehaneleri gezen denetim ekipleri iş yerlerinin yönetmeliğe uygunluğunu denetlerken işveren ve çalışanların maske takma konusunda da uyarılarda bulundu. Özellikle lokantalardaki masaların sosyal mesafeye uygunluğunu denetleyen ekipler, iş yerlerinde ateş ölçümü ve dezenfektan kontrollerini gerçekleştirdi.

"Her şeyin normale döndüğünü düşünmek çok yanlış"

Denetimler ile ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, "Bugün İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile en yoğun denetimlerimizi gerçekleştireceğiz. Denetimlerimiz gün boyu il genelinde devam edecek gece de ekiplerimiz alkollü mekanları denetleyerek iş yerlerin uygunluğunu kontrol edecekler. Normalleşme süreci ile birlikte her şeyin normale döndüğünü düşünmemiz çok yanlış. Özellikle iş yerlerimizde sosyal mesafe ve maske kullanımlarına özen göstermeliyiz. İş yeri çalışanlarımız da tam olarak hijyene ve kurallara dikkat etmelidir" dedi. Sabah saatlerinde başlayan denetimler gün boyu il genelindeki birçok noktada devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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