Aydın'da korkunç cinayet...Tabancayla önce eşini sonra da kendisini vurdu
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Aydın'da korkunç cinayet...Tabancayla önce eşini sonra da kendisini vurdu

Aydın'da korkunç cinayet...Tabancayla önce eşini sonra da kendisini vurdu Aydının Didim ilçesinde meydana gelen korkunç cinayette öfkeli koca önce eşini, ardından kendisini tabanca ile vurarak hayatına son verdi.

12.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:38

Aydın'da korkunç cinayet...Tabancayla önce eşini sonra da kendisini vurdu

AYDIN - Aydının Didim ilçesinde meydana gelen korkunç cinayette öfkeli koca önce eşini, ardından kendisini tabanca ile vurarak hayatına son verdi.

Olay, Efeler Mahallesi 2254 sokaktaki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önce İstanbul'da ikamet eden Ercan çifti, yaklaşık bir hafta önce Didim'de kiraladıkları eve taşındı. İkinci evliliğini yaptığı öğrenilen Murat Ercan yanında taşıdığı tabancası ile eşi Nuray Ercan'ı başına tek el ateş ederek öldürdü. Ercan, aynı tabanca ile bu kez kendisini vurarak hayatına son verdi. Olayı duyan çevre sakinleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Emniyet güçleri kapıyı kırarak girdikleri evde Ercan çiftinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Olayın neden olduğu konusunda bilgi edinilemezken, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesi sonrasında Ercan çiftinin cansız bedenleri Didim Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Ercan çiftinin cansız bedenleri otopsi için Aydın'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'da korkunç cinayet...Tabancayla önce eşini sonra da kendisini vurdu

Kaynak: İHA

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