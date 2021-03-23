Köpeğini otomobiline iple bağlayarak gezdiren kişiye para cezası verildi
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Köpeğini otomobiline iple bağlayarak gezdiren kişiye para cezası verildi

23.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:22

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, köpeğini seyir halindeki otomobilinin arkasına bağladığı iple gezdiren kişiye 1033 lira para cezası kesildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, köpeğini seyir halindeki otomobilinin arkasına bağladığı iple gezdiren kişiye 1033 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Pamukören Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin arkasına iple bağlanmış köpeği gören kişi, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Plaka kaydından ulaşılan kişiye ait köpek veteriner hekimler tarafından incelendi.

Vücudunda eziyete uğradığına ilişkin iz tespit edilemeyen köpek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekibine teslim edildi.

Polis ekipleri, sürücü A.S'ye, Hayvanları Koruma Kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle 1033 lira para cezası uyguladı.

Köpeğini otomobiline iple bağlayarak gezdiren kişiye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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